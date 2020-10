《捉鬼敢死隊》67歲男星Rick Moranis無故遇襲 「美國隊長」基斯嬲爆緝兇

曾參演1984年經典電影《捉鬼敢死隊》(Ghostbusters)的加拿大男星Rick Moranis現年67歲,他前日早上7時24分在紐約曼哈頓街頭,被一名黑人男子突然襲擊,頭部、背部和腰部受傷。

從附近閉路電視所拍的片段得悉,一名身穿前面印有「我愛紐約」的黑色衞衣的黑人男子,將Rick打倒在地上後,沿路離去,而Rick就仍然癱倒在行人路上。Rick之後前往醫院檢查,並且報警求助,警方懸紅2,500美元(約19,500港元)通緝該名男子。Rick的發言人事後表示他情況良好,亦感謝所有關心他的人。Rick遇襲後,「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)嬲爆,留言表示血液正在燒滾,又呼籲尋找黑人男子下落。Rick的服裝設計師老婆於1991年因癌病離世後,他為了照顧兩名女兒,於1997年暫停演藝工作做全職爸爸。除了《捉鬼敢死隊》外,他亦曾拍過《豆釘小靈精》(Honey, I Shrunk the Kids)及《綠魔先生》(The Little Shop Of Horrors)。

