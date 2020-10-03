《捉鬼敢死隊》67歲男星Rick Moranis無故遇襲 「美國隊長」基斯嬲爆緝兇

曾參演1984年經典電影《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）的加拿大男星Rick Moranis現年67歲，他前日早上7時24分在紐約曼哈頓街頭，被一名黑人男子突然襲擊，頭部、背部和腰部受傷。

從附近閉路電視所拍的片段得悉，一名身穿前面印有「我愛紐約」的黑色衞衣的黑人男子，將Rick打倒在地上後，沿路離去，而Rick就仍然癱倒在行人路上。Rick之後前往醫院檢查，並且報警求助，警方懸紅2,500美元（約19,500港元）通緝該名男子。Rick的發言人事後表示他情況良好，亦感謝所有關心他的人。Rick遇襲後，「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）嬲爆，留言表示血液正在燒滾，又呼籲尋找黑人男子下落。Rick的服裝設計師老婆於1991年因癌病離世後，他為了照顧兩名女兒，於1997年暫停演藝工作做全職爸爸。除了《捉鬼敢死隊》外，他亦曾拍過《豆釘小靈精》（Honey, I Shrunk the Kids）及《綠魔先生》（The Little Shop Of Horrors）。

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