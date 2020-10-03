金曲獎︱滅火器捧最佳樂團被嘲「台獨滾吧」 為台灣自由說話感驕傲

「第31屆金曲獎」今晚順利舉行，大會在演出開始前，先播片呼籲場內嘉賓要以飛吻及派愛心手勢代替擁抱和恭賀，又叫大家要保持社交距離，台下來賓都戴上口罩觀禮，十分守規矩，而座位之間也有透明板隔開。

改名成「魚丁系」的蘇打綠擔任第一組頒獎嘉賓，頒發最佳演唱組合獎及最佳樂團獎，青峰以測字去解說入圍名單，企圖搞笑，可惜效果不如預期，現場沒有太多人笑，青峰扮嬲在台上發脾氣。不過青峰巧妙用了入圍組合的團名，自嘲被前經理人公司狀告。

最佳樂團獎由曾表態撐港人的樂隊滅火器奪得，幾位成員輪流發言感謝家人朋友和歌迷的支持，也感謝大會頒獎，肯定他們努力了20年的努力。其中他們提到：「這20年來看到很多沒看過的風景，終於拿到獎，玩音樂的人，在台灣，可以自由自在的說話，是非常自傲的一件事，希望台灣人感到驕傲。」

此外，滅火器在謝辭中，也有感謝曾與他們合作的林夕，他們又指：「經常被人指消費台灣，這個獎，告訴我們是很認真的做音樂，而且做得很好。」

不過，在滅火器發表感言期間，有網民在直播平台的留言區留下「滅火器死全家」、「惡心」等留言，後來更演變成中台兩地的「政治爭拗」。

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