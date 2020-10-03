林夕出土哥哥「未完成」泛黃舊作品 點名晴天林代唱

黃偉文因為疫情多了時間執屋，找回好多作品手稿，又逐首細數歷史，漸漸儲了一套「Y系列」故事。今日Wyman的對手、填詞人林夕亦搵到一份「出土文物」放上網分享。

這份「出土文物」其實是一份已經泛黃的手寫簡譜，作品名是《兒歌》。林夕透露《兒歌》是寫給張國榮的歌，印象中作品一直有錄音，但翻查後才驚覺一直沒有灌錄，成為滄海遺珠的作品。據計林夕估計，作品沒推出有兩個可能，其一是已經錄過音，但沒放入任何專輯之中，另一可能性，林夕這樣說：「或者唱出來像自述自傳，或者實在太負面，怨父憐母，唉唉。」推斷可能是哥哥不喜歡這首作品。

因為年代久遠，林夕已經記不起作品誕生的時間，他以風格推斷：「此詞距第一首寫給Leslie的歌之後不遠，那麼大概是1988、89年作品。因為1990年認識Leslie，有問題他會直接提出的。」他指雖然作品叫《兒歌》，但內容太寫實放負，又引潘源良所說，認為「未唱的歌不算是首歌」，他又相信，如果哥哥仍在世，或者會私下演唱。

林夕最後點名網絡歌手晴天林可以唱這歌，希望作品有機會真正出世。晴天林獲夕爺欽點，驚喜轉發林夕的貼文說道：「其實每次改編夕爺嘅歌詞都會驚夕爺覺得我係破壞緊佢嘅作品，唔敢Tag番夕爺。可以得到夕爺賞識，深感榮幸開心過攞獎。」

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