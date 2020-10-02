校花比賽冠軍丨李璧琦音樂天份遭家人埋沒斷升學路 一年5冠證明實力

現年42歲的李璧琦（Becky）現職聲樂導師，去年她與圈外男友Adrian拉埋天窗過二人世界，對生育一直深思熟慮，至今仍未有好消息。如今李璧琦決定解開合約束縛，跳出電視圈，幸好她擁專業資格，遠至海外FaceTime網上教學也有，維持生計不成壓力，日前接受訪問，一臉從容：「唔好周圍行街買嘢就冇壓力，以前被追求拍拖時就要出街食飯，而家結咗婚，就我煮畀老公食。」

李璧琦自幼接受音樂薰陶，6歲開始學琴，之後考獲8級鋼琴資格，一直以音樂劇為夢想，無奈過程不獲家人支持，每步走來只能靠自己堅持爭取，8歲已膽粗粗參加不同校際音樂比賽公演，獎項更是多不勝數，細細個已練得一身好武功，可惜的是︰「屋企人冇嚟過一次。」

24年前，她私自報名參加新秀歌唱比賽晉身十強，卻因未夠秤加上家人反對損失演出機會，首次遭逢打擊。雖然當時唱片公司多次與家人溝通要求栽培她的音樂路，最終徒勞無功，反令李璧琦接受殘酷現實：「始終屋企人唔批准，於是主辦就畀咗門票我家人一齊入場睇比賽，未夠18歲，人生第一次感受到無奈，唔能夠說出口，唔能夠黑面，個心又哽住。」縱使如家人所願，李璧琦在鋼琴上有一定成就，擁一技傍身專業資格搵食，但並非她想走的路。

李璧琦為追夢付出努力，一直靠補習儲錢打算到外國升學，向音樂劇夢想進發，結果獲得兩間大學取錄：「其中一間喺紐約讀音樂，但我冇考到獎學金，補習筆錢點都唔夠，於是同屋企人商量，有auntie都好鼓勵可以幫手，但最終都係被屋企人拒絕。嗰時哥哥讀緊醫科，冇耐爸爸媽媽就分開，變得更加冇資源。」李璧琦續說：「當時好嬲，點解唔容許我去試呢？自己又唔識問，之後冇同屋企人講嘢幾年。」往後堅持以自己方式追夢︰「做好多比賽去證明我當初選擇係啱，決定再改多一次就好，試過一年內參加6個比賽，最終5個第一，1個 第二。」雖然如願勝出，但始終未能實踐到外國升學，後來考入浸會大學主修聲樂。

就讀大學時期正值千禧年代，李璧琦為10萬元參加雜誌舉辦的校花選舉，她說：「一直唔相信自己可用外表去贏獎，我覺得我係憑技術，點知話贏咗得到10萬元鑽石頸鏈，我一直儲錢想去讀書，聽到10萬好吸引即參選。最初以為神不知鬼不覺，聖誕假拍攝宣傳照，除夕夜參選，點知真係贏咗，1月1日一世人第一次入押舖去押頸鍊，最終只得8,000元，當時仲同人拗數，真係太純情。之後返學就大鑊，同學仔發現我參選後排斥我，覺得我以為自己好靚，幸好有兩位好朋友支持，患難見真情，我哋而家仲係好好朋友。」成為校花後簽約模特兒公司接觸娛樂圈拍廣告。

採訪：卓寶花

採影：沈健程

髮型：Leighton Aveda

場地：通利音樂藝術中心

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