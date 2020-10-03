亞姐選美因疫情延期至11.1 兩名佳麗受影響決定退選

《2020亞洲小姐競選》原本於本月10日舉行香港區決賽，但因疫情關係，大會日前宣佈會延期至11月1日舉行。與此同時，近日亞姐鬧出雙胞，忽然跑出一間大陸主辦單位同樣搞亞姐選舉，因此亞視日前發出聲明澄清，並指出亞姐的大陸商標涉及被侵權，已交由律師處理。延期加上又鬧雙胞，亞姐選美已禍不單行，《蘋果》今日更獲悉，有佳麗因改期而退選。

亞視自宣佈延期3星期後，雖然有不少佳麗表示未受影響，可是仍有佳麗決定退選。據了解入圍的15位佳麗當中，有2位佳麗打算退選，有傳原因是因延期帶來的影響。《蘋果》就有亞姐退選一事，聯絡亞姐經理人林小姐，她稱收到兩位佳麗因亞姐延期，以影響工作為由的退選通知，但不影響全體進度，仍繼續進行綵排中，基於兩位退選只是訊息上的交代，日內會正式簽署文件才向外公佈。

日前有份參與亞姐中秋燒烤聚會的練樂儀，在社交網開心share當晚的相片，她還成為幸運兒抽到現金獎500元。她接受《蘋果》電話訪問，問她對於延期可有影響，她說︰「都好嘅，俾大家多啲時間備戰，多咗呢幾個星期，公司都加強咗訓練，好似學化妝、禮儀、行catwalk等，日日都好密集，今個月19號都要生日中度過。」

至於另一位候選佳麗蔡小蝶，對於延期她表示︰「改期其實對我嚟講有少少突然，因為之前都以為係10月10日決賽，所以之後都安排咗啲工作，不過慶幸延期大會都安排咗唔少training俾我哋，化妝同談吐等，暫時都好充實同順利。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！