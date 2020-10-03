松田聖子18年後再上《Music Station》 目黑蓮學警Look奉旨放電

日本朝日電視台節目《Music Station》昨晚以三小時作現場直播，安排尊尼事務所力捧組合Snow Man、Hey！Say！JUMP及58歲女歌手松田聖子等輪流現身，韓國男團Super M就越洋作直播演出。

松田聖子入行40周年，今次是她相隔18年再次亮相《Music Station》，見慣大場面的聖子自言很緊張，除了唱出新歌外，節目更重溫她的昔日片段，而Super M成員泰容就透過視像表示細細個已聽聖子姨的歌曲，更即場清唱《藍色珊瑚礁》，逗得聖子不知幾開心。

至於氣勢如虹的Snow Man，則獻唱下周上市的細碟單曲《KISSIN' MY LIPS》，剪了一頭清爽短髮的人氣成員目黑蓮，瞄準鏡頭單眼放電，又應觀眾投票要求走到鏡前獻吻，電力指數爆標。與此同時，目黑蓮被發現跟同門大師兄木村拓哉合作，剪短髮是為了演出木村主演的新劇《教場2》扮演學警。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！