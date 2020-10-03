《阿森一族》預言特朗普8月離世 網友FC證實是惡搞二次創作

美國總統特朗普昨日凌晨宣佈與第一夫人梅拉妮婭確診武漢肺炎，出現低燒、發冷、鼻塞和咳等病徵，正於軍方醫院接受瑞德西韋治療。網上隨即瘋傳疑似是美國卡通喜劇《阿森一族》（The Simpsons）其中一幕，特朗普離世後躺在棺材裏的截圖，網友還聲稱節目預言特朗普於今年8月27日與世長辭。

照片中，躺在棺材中的卡通特朗普穿着西裝，雙眼緊閉，雙手放在腰間。不過，有網民已證實該照片只是二次創作，特朗普離世一幕從未出現於《阿森一族》。至於網上為何傳出8月27日這個日子，原來是一名TikTok的女玩家，拍下古怪短片，叫人注意8月27日有大事發生，不料竟演變成特朗普的死期。該張「阿森一族」照片於8月瘋傳過後，日前又因特朗普染疫而再度流傳。其實，《阿森一族》已並非第一次被網民惡搞，創作假圖片指節目預言成真，當中包括黑人弗洛伊德（George Floyd）被警員跪頸致死事件。

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