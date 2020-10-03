Camila前隊友 | Fifth Harmony前成員Ally Brooke自爆27歲仍是處女：好神聖

美國5人女子組合Fifth Harmony自成員Camila Cabello於2016年宣佈離團作個人發展後，其餘4位成員亦於2018年開始各自各發展，組合休團暫停所有活動。當中27歲成員Ally Brooke近日就接受網台訪問，自爆仍然保持處女之身，希望婚後留給最愛的老公。

Ally Brooke近日接受網台節目《Hollywood Raw》訪問時，驕傲地表示相信為婚姻保留處女之身是一件神聖的事情。Ally雖然亦承認自己的選擇對其他人來說有點奇怪，但她卻認為這是她作為女性成長的重要一環：「我真的很開心能夠和粉絲分享我所作的選擇，讓我真正的心閃耀是最終的目標。」現時與經理人Will Bracey拍拖的Ally亦透露男友有權選擇是否尊重她的意願，但她卻一定不會屈服。至於出名火辣的小天后Camila昨日就在英國完成電影《灰姑娘》（Cinderella）真人版的拍攝工作，開心與工作人員玩自拍。

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