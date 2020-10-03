石原聰美獲女歌手撮合閃婚 上班族丈夫被爆係金融才俊

現年33歲的日本當紅女星石原聰美，前日突然宣佈在今年內結婚，將嫁給同齡的圈外男性。消息指，石原聰美與新歡是在去年認識，發展一年即決定拉埋天窗，男方只是個普通上班族，據知並非屬社長級或高層。據《東京Sports》報道，石原聰美的夫婿有傳是個金融才俊，在一間外資企業打工，不少男Fans得知後大受打擊，更在網上留言大嘆「新郎不是我」。

石原聰美入行17年，曾與瀧澤秀明、生田斗真、松本潤、小栗旬、佐藤健等傳出緋聞，當中最令人深刻則是與山下智久的地下情。石原聰美躋身人妻行列，業界認為她能夠成功轉型，並可建立出顧家的女性形象，有助刺激其廣告界的身價。《東京Sports》今日再爆料，指石原聰美與丈夫是獲一位女歌手撮合，有指這名女歌手就是34歲的Crystal Kay，有指石原與Crystal Kay也是日本新興宗教「創價學會」的教徒，而她宣佈結婚當天即10月2日，更是創價學會定為的和平日，相信石原聰美是刻意擇日來公開婚訊，又傳出是教會安排的婚姻。

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