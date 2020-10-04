相葉雅紀主持新節目探望志村健愛犬 柴犬傷心得一度拒絕進食

日本70歲國民笑匠志村健，今年3月29日因患上武漢肺炎不幸離世，他生前主持的長壽綜藝節目《志村動物園》於上月播出最後一集後，拍檔「嵐」成員相葉雅紀主持的新節目《I Love大家的動物園》於昨日首播，人氣女星橋本環奈亦加盟。

志村健生前在三鷹市的住所與兩隻愛犬同住，黃金獵犬叫「CHIRO」，而柴犬就叫「殿下」，自從志村健離世後，屋內不時傳出狗吠聲，鄰居表示狗仔好像在等志村健回家，聽到牠們的吠聲感到很傷心。《I Love大家的動物園》第一集就找來志村健生前的管家，希望了解志村健兩隻狗仔的近況。管家表示「殿下」發現主人不再回家後，難過得不吃不喝，虛弱到連走路亦有困難，最後在管家的照顧下才得以好轉。《I Love大家的動物園》首集還請來人氣男星橫濱流星與動物互動，又餵河馬吃西瓜，相葉還不慎被象仔誤吸下體，認真搞笑。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！