黃明志FB貼金曲獎致謝辭 感謝台灣給他言論自由

台灣的第31屆金曲獎昨晚落幕，黃明志除入圍最佳國語男歌手，他和大支合唱的《鬼島》也入圍年度歌曲獎，但可惜雙雙落敗，黃明志早準備好得獎後的致謝辭，但沒有機會給他上台說出口，所以他昨晚把感致詞放上了facebook。

昨晚黃明志在facebook以「鬼島」帶出他的感謝：「會說台灣是鬼島的人，有兩種。第一種是沒有來過台灣的人，看了某些新聞。第二種，是沒有離開過台灣的人，看了某些新聞。我是一位馬來西亞人，臺灣是我第二個家。我在這裡成長，在這裡讀書，在這裡工作，在這裡轉大人，在這裡得到肯定，在這裡得獎。你問我的話，我不會很假掰的叫大家不要罵台灣，不要再抱怨台灣。因為台灣最可貴的地方就是它能夠被罵，能夠被抱怨，因為它所有的東西都都能夠被知道，被公開，然後罵完了你還不會被抓被關被消失。我想這就是鬼島的精神，也是大家愛上這座鬼島的理由。感謝鬼島給鬼島這個獎，感謝鬼島給我的言論自由，創作自由和出版自由。因為這對我來說真的太重要了。如果不了解我的朋友，可以上網查一查，就知道我發生過甚麼事情。但小朋友，還是不要看太多。」

而和黃明志合唱《鬼島》的大支，昨晚也在facebook貼出「得獎」感言：「我也要學明志來發表一下如果有上台我會說的感言：第一我要感謝明志讓我沾光讓我攀，可以讓我有機會一起唱出對台灣的愛。第二我要感謝這塊土地給我的養分讓我有源源不絕創作的靈感。最後我要對這塊我無可救藥深愛着的鬼島說：如果讓我生一千次我只願意生在這塊鬼島，如果讓我死一千次，我也只願意死在這塊鬼島！」

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