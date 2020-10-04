港姐冠軍翁嘉穗晒17歲卜卜脆相 當年同亞軍爭鄔公坐正做闊太

46歲翁嘉穗是1997年港姐四料冠軍，當選後極速搵到長期飯票，兩年後嫁給大20年的商人鄔友正，婚後育有兩名兒子。今日翁嘉穗在社交網晒17歲時的舊相，利嘉兒和網民都紛紛留言讚靚女，翁嘉穗開心回覆：「17歲仲可以素顏」。

翁嘉穗的大仔鄔謨雲（Jason） 是舉重冠軍，兩度打破世界紀錄，而她在41歲高齡那年誕下細仔Kaspar，兩兄弟相差15年，美魔女翁嘉穗跟20歲大仔出街時，曾被錯認是男友。婚後淡出娛樂圈的她，做了少奶奶後生活寫意，昨日就晒坐遊艇出海相，穿着白色bra top襯高腰熱褲，身材依然弗爆。

翁嘉穗和老公鄔友正結婚多年恩愛如昔，不過當年未坐正做鄔太前，就爆出「鄔公寄案」爭仔風波，當年港姐冠軍的翁嘉穗，與亞軍李明慧發生爭仔事件，男主角就是商人鄔友正。當年有港姐電眼之稱的李明慧，火速撻着有錢人鄔友正，拍拖10日宣佈訂婚，但劇情峰迴路轉，其後男方指跟李明慧出現問題，轉頭宣佈跟冠軍翁嘉穗閃婚。

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