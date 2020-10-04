過氣情侶丨李敏鎬社交網關注人數破4千萬 舊愛秀智趴地晒美腿

韓國「長腿Oppa」李敏鎬於2015年認戀「國民初戀」秀智，不過兩人拍拖3年就宣佈分手收場，令不少fans大感惋惜。而李敏鎬分手後寄情工作，並於2017年入伍，今年他攜退伍之作《The King：永遠的君主》復出，成功再吸人氣。而根據李敏鎬所屬事務所透露，李敏鎬的官方FB和IG的總關注人數已破4千萬。

李敏鎬的官方FB於上月突破2千萬fans追蹤後，今日其IG的關注人數亦突破2千萬，事務所亦有公開紀錄「2千萬」的照片，答謝fans的支持。據了解李敏鎬在社交網的影響非常驚人，當中微博的關注人數亦達2,863萬，twitter亦超過了300萬關注，屬韓國明星中的表表者。

另外，李敏鎬的舊愛秀智，目前正專注拍攝tvN新劇《Start-Up：我的新創時代》，新劇將於本月17日首播。而秀智雖然正日日趕拍新劇，但她亦有抽空拍廣告搵真銀。而秀智昨日在IG連環晒拍廣告的新相，當中她有化身成米妮，又有晒玉背兼趴地晒美腿，相當誘人。

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