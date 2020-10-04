金曲獎丨梁靜茹6度輸歌后嘆無法圓夢 王若琳翻唱碟獲獎惹爭議

台灣「第31屆金曲獎」昨晚圓滿結束，吳青峰和魏如萱分奪最佳國語男、女歌手獎，而梁靜茹6度提名都輸掉歌后，加上去年爆婚變，承受雙重打擊的她，今凌晨在社交網慨嘆：「握在手裡的小抄始終無法圓一個夢...」

原來梁靜茹一早已寫好致謝辭，「本來是打算這樣說的：好開心終於終於終於可以站在台上，二十年來我的圈內好朋友都拿過這一座金曲獎了，就剩下我...終於 ...（我以為我可以這樣把開場白延續說到這小抄....）」可惜結果又一次與歌后獎擦身而過，願望落空，只能感嘆「人生的題目還有很多」。

至於王若琳憑《愛的呼喚》奪「最佳國語專輯」獎，卻引來網友一面倒批評，質疑這張專輯中，國語歌曲比例只佔一半，而且都是翻唱歌，包括鄧麗君、翁倩玉的經典歌，認為投票有失公允，「今年的創作人真的好慘，被羞辱了吧！」王若琳出席慶功宴時，被問到會否影響心情？她笑說：「這不是我的責任啦！」

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