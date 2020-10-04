劉定成收被還柙「快必」親筆信 堅持不退縮聲援街站

人民力量副主席「快必」譚得志9月初時被警方到大埔寓所拘捕，他被指近日29次擺街站及在網上直播防疫講座時，發表言論引發對政府的憎恨和藐視，因言入罪，遭控以五項《刑事罪行條例》下的發表煽動文字罪，以及一項在公眾地方擾亂秩序罪。案件9月在裁判法院提堂時，快必不獲准保釋，及後他向高等法院申請保釋也被拒絕，繼續還柙，案件將於11月17日再訊。富商劉定成（劉公子）為撐仍在還柙的快必，今日再到深水埗出席「慢必」陳志全發起的抗疫健康講座，聲援快必。

有過坐監經驗的劉公子非常擔心快必，他與張大衛牧師曾相約9月12日到荔枝角收押所探訪快必，劉公子今日向《蘋果》表示收到快必獄中寄來的一封信，他說：「封信係嗰日我哋探完，佢夜晚寫嘅，因為輾轉寄出嚟又由人民力量轉交，今日先送到我手上，我睇完都好傷感。」快必在信中稱讚劉公子未有獨善其身，願意為港人一齊行出來發聲，快必寫到：「我們不會硬碰硬，但基本的抗爭是必須要做的。」他表示遊行本是人權，不用申請不反對通知書，通知警方是要他們疏導交通，可是「前人」當日守不住這個位，動輒申請，過於遷就政府，快必續說：「所以我常常叫人『Do not obey in advance』!」劉公子堅持「人人都是譚得志」精神，不會退縮，代還柙中的快必行出來。

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