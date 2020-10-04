護旗手容祖兒與被指奶共的奧運香港游水代表歐鎧淳，齊齊成為今屆由國際青年商會香港總會主辦的「2020年十大傑出青年」，昨日大會舉行頒獎禮，事後不少網民留言︰「祝福祖國就有傑青」、「青出於藍」及「只要你係blue就得。」更有不少網民高呼︰「點解陳同佳、陳百祥及何君堯冇份？」

「好有質量嘅獎」

抗爭運動去年爆發，容祖兒同年底因為一張頭髮遮單眼戴口罩相，被小粉紅圍剿鬧她「港獨分子」，更被湖南衛視飛出《雙十一晚會》演出。及後她立即在社交平台刪相、道歉兼貼文澄清，並加入「護旗手」行列，又為內地唱抗疫騷表忠才獲官方接納，重返內地工作，現在再下一城當選傑青。

今年40歲的容祖兒因身在上海未能返港出席頒獎禮，由於傑青入選資格是18至40歲，對於趕及尾班車得獎，她透過螢幕激動地說：「好開心，我覺得呢次拎咗個好有質量嘅獎項，係人生新階段、新里程，攞到呢個嘉許，更加堅持初心，我想透過自己經歷同大家分享，借藝人影響力，令佢哋有更多學習機會，分享尋夢嘅方法。」

容祖兒又哭謝已故恩師羅文，她哽咽說：「我好希望畀佢見到我有呢一日，因為係佢一開始就好信任我，覺得我有呢個能力，所以我好開心，佢都攞過香港傑出青年，我今日可以傳承佢嘅精神，我一定會繼續努力。」

歐鎧淳夢想成真

28歲的游泳健將歐鎧淳昨日在媽咪陪同下到現場領獎，她表示榮幸，並自爆小時候已夢想過做傑青：「後來做咗運動員就冇咗件事，覺得同自己有距離，多謝師兄方力申鼓勵我參選。」她又指難忘2016年在奧運會上代表香港做持旗手帶領運動員入場，自言多了一份使命感，不過仍有很多進步空間。前年她因為聯署聲明撐泳總高層兒子吳欣鍵，轟「泳總黑幕」報道不實，被網民鬧爆護短，難怪她榮升傑青後，有人將昔日新聞重po留言︰「重溫一下傑青奶共心得。」

其實歷來有逾20位藝人當選傑青，包括汪明荃、成龍、張學友、黎明、劉德華、陳慧琳、郭富城、梁詠琪、楊千嬅、許志安、古巨基、謝安琪及王祖藍等，當中不乏護旗手。