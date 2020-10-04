陳喬恩穿緊身衫「收孕味」孖嫩口男友擦海鮮雪糕闢謠

41歲的台灣女星陳喬恩與比她細9年的大馬有錢仔曾偉昌（Alan）譜出姊弟戀，Alan日前更貼出二人慶祝拍拖的放閃照，而陳喬恩就帶男友返台灣過中秋，兼帶對方去了安以軒的生日會，不過就被拍得身形有變。身穿白色鬆身裙、腳踏平底鞋的她，身形看起來脹了一個碼，側面看腹部亦明顯凸起，滲出濃濃孕味，與下月生得、陀緊第二胎的安以軒相比，更似大肚婆，而安以軒當日在台上都有以此取笑陳喬恩。

陳喬恩之後就在社交平台貼了一張古裝造型相，留言：「喝杯茶，看看八卦，也是挺煩的厚」，再hashtag了「現在新聞超魔幻的」、「也是懶的回應了啦」，來回應疑似大肚一事。昨日，就到Alan接力幫女友闢謠，在社交平台分享了二人的拍拖生活，去了食「大肚婆」忌諱的海鮮、刨冰、雪糕等食物，更以男友的視角，影了女友的新相，相中陳喬恩明顯用了濾鏡功能，她的面形變得尖尖，身穿啡色緊身外套，在擺滿海鮮的枱前咬筷子，加上瀏海的髮型相當少女感，高調以行動澄清日前的孕味新聞。

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