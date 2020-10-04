薛晉寧難忘最愛離世 發文哀悼：盡快接我嚟你度

商台DJ薛晉寧（阿檸）「老婆」梁銘汶於今年情人節因車禍不幸喪生，今日是她的生忌，對最愛仍未忘懷的他在IG發長文悼念，字裏行間處處流露不捨與憂傷，讓人心酸。

阿檸在帖文開首以「傻瓜」稱呼對方，輕鬆表示會繼續數算她的年紀：「大家都好努力去開心，哩（呢）單嘢，仲辛苦過唔開心，你都知，大家有幾錫你先得㗎？以行屍走肉嚟講，我都已經算行得好精彩吓㗎喇。」他自嘲是「行屍走肉」，文中他寫道：「可以嘅話，就幫我單聲，盡快接我嚟你度，冇你喺度，講真，你叫我可以點？堅強還堅強，唔好做到咁盡先得㗎？超人咩？」

阿檸透露自己雖然沒有宗教信仰，但仍然會祈禱，希望可以見到對方：「個個都話夢見你短頭髮，又瘦又靚，咁得戚嘅咩？我就次次都剩係掛住攬住你，攬住又點睇到樣呢？下次提提我好嗎？」他借用了「老婆」的生日願望，許願能見她一面，手牽手走一段路：「你生日，我只係想同你拖手行一段路，幾長都冇所謂，邊度都冇所謂，我都從來唔知，原來我咁多嘢都冇所謂，你揸主意好嗎？我只係想見到你。雖然我去到邊，做緊咩，我哋都係一齊，但你冇辦法知道我有幾掛住你呀??」他直言這半年期間，流了很多眼淚，他答應對方會「做一個坦誠得嚟，有啲古惑嘅薛晉寧，你最鍾意嘅版本嘅我。」

最後，阿檸寫道：「我愛你一往如昔，你要生日快樂，我哋哩邊要生活快樂。Musm」阿檸與梁銘汶自中學相識相戀，他曾表示對方是他的最愛兼最好的朋友。面對「老婆」遭逢不幸，雖然阿檸暫時仍未能釋懷，但他亦努力生活，除了在電台開咪，阿檸亦推出個人設計的小襟章，發揮他的古惑創意。歌手迪子及不少網民留言為他打氣。

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