謝霆鋒上大陸節目擦錯鞋叫嫂子 李榮浩霸氣糾正：是歌手楊丞琳

楊丞琳和大陸歌手老公李榮浩去年才結婚，怎知新婚燕爾的他們，卻因武漢肺炎影響，自農曆新年後就兩地相思。愛妻號李榮浩最近為大陸節目《中國好聲音》做導師，有參賽者選唱楊丞琳《雨愛》，同場謝霆鋒指是「嫂子的歌」揀得好，李榮浩即場霸氣說：「不是嫂子，是歌手楊丞琳的歌。」全場拍掌。

網民紛紛留言大讚李榮浩尊重老婆：「她有名字，有屬於自己的身份。」、「好會說，被伴侶尊重自己的事業也太幸福了。」、「感受到對女方的尊重」、「這樣給予了尊重與認可，真的不要因為誰和誰在一起了，就給對方加前綴，誰都不是誰的附屬品。」

獲老公給予肯定和支持的楊丞琳，在微博得戚回應：「是嫂子也是歌手還是演員之楊丞琳」。出道20年的楊丞琳，曾3度入圍金鐘獎，其中2010年憑《海派甜心》奪得視后；2017年又憑歌曲《年輪說》入圍金曲獎最佳年度歌曲獎。

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