add名人時尚｜巴黎時裝周：Loewe 牆上時裝展 Yohji Yamamoto 解構破壞再重組

2021春夏女裝時裝周受武漢肺炎影響，發佈方式變得更多元化。像Loewe 今季就將時裝騷帶到觀眾家中，恍如戲劇般華麗，Yohji Yamamoto 卻無懼疫情，照遠赴巴黎開騷，黑色詩人風範依然。

【Loewe】

時裝騷的形式不只一種，Loewe 的2021春夏女裝系列以Show-on-the-Wall 概念為主題，由創意總監Jonathan Anderson 和M/M (Paris) 打造。為何叫牆上時裝展？因為在一個巨型時裝海報盒內，包含了時裝騷所需的全部元素：十六幅真人大小海報、英國藝術家Anthea Hamilton 設計的牆紙、牆紙膠、油掃及剪刀等工具，以及Thomas Tallis 創作的四十聲部拉丁經文歌《Spem in Alium》的樂譜等。只要貼起牆紙，再剪出海報人物貼到牆紙上，便成了一場截然不同的時裝騷。

Jonathan Anderson 的設計，向來甚具戲劇張力，今季亦然，要將天馬行空的想法構建成服裝，Jonathan 先從輪廓入手。誇張兼帶雕塑感的線條大行其道，系列由連身裙擔任主角，寬大的圓形下襬輪廓延續上季的撐裙廓形，在褲裝上也能看見其蹤影，配合燈籠袖、泡泡裙、花冠裙等剪裁，充滿分量卻不笨重，弧線、皺褶、垂褶等細節盡顯設計師功架；其中一套更用上Anthea Hamilton 所設計的印花，在一眾淨色設計中突圍而出。

手袋方面推出了全新貝殼形手袋，優雅帶玩味，經典的Puzzle bag 繡上珠片，更添嫵媚，Balloon bag 繼續散發解構魅力，還有實用的復刻Flamenco 手袋，一袋點綴春夏造型。

【Yohji Yamamoto】

日本殿堂級時裝大師山本耀司(Yohji Yamamoto)1981年首次在巴黎舉行時裝騷，對這片時尚土地情有獨鍾，Yohji 指當他告訴大家今季會在巴黎開騷，大家的反應都是「你瘋了」，他卻一笑置之，讓巴黎時裝周更加精彩。

2021春夏女裝騷選址在擁有幾百年歷史的Hôtel de Ville，柔和的日本音樂，與一系列沉靜的黑白設計互相襯托，在疫下為大家帶來一絲喘息的機會。模特兒穿上不規則的黑白連身褲開場，輕柔的布料微微打皺，配合隨性打結的細節，為系列揭開序幕。被譽為黑色詩人，Yohji Yamamoto 標誌性的黑色設計繼續擔大旗，如長袍般的西服線條利落偏窄身，raw-edged褲襬的長褲和多款shirtdresses 均飾上斜縫。今季Yohji 再次將布料和立體剪裁玩得出神入化，同時保留了一絲浪漫，如花瓣般的立體剪裁從四周翻起，又以銅線撐起裙襬，驟眼看裙擺就像飄浮於空中，一切解構、破壞、再重組，最後以4件白色設計首尾呼應，畫上圓滿的句號。

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