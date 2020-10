鄭俊弘帶海味過大禮娶何雁詩 陳瀅 蔡思貝搶嫁女餅送祝福

鄭俊弘與何雁詩於今年初宣佈婚訊,眨眼間婚期臨近,他們下月7日便會在港註冊及擺婚宴,今日是他們過大禮的好日子,鄭俊弘聯同未來老婆的一班好姊妹陳瀅、賴慰玲和蔡思貝等到女家過大禮。

從陳瀅在社交平台公開的短片中,看到何家牆上貼上囍字,另有中央為囍字、旁邊寫上一對準新人名字的燈籬吊飾,今日有份出席儀式的人一起拍大合照留念,他們更開心拋起禮餅,狀甚興奮!

何雁詩其後向傳媒表示,雖然自己與未婚夫較西化,但尊重父母的傳統思想,所以都跟足傳統,做齊儀式,過大禮中必備的鮑魚、花膠、冬菇等海味,以及椰子、嫁女餅、金豬鏈及金器等都齊備,整個過大禮的過程約花了2小時,他們更請來大妗姐講恭賀說話,倍添喜慶感。何雁詩笑言:「阿爸好滿意Fred(鄭俊弘)啲禮物,仲話養咗我咁多年,終於有咁多禮物收。」

對於好姊妹終於出嫁,蔡思貝感動得落淚當場,何雁詩笑言也有祝福一班好姊妹早日覓得好歸宿,她更稱成班姊妹搶嫁女餅,祝自己連生貴子。問到造人大計,何雁詩表示與鄭俊弘都喜歡小朋友,但會順其自然。講到鄭俊弘今次是否「大出血」,何雁詩稱不清楚金額,只見過鄭俊弘簽支票。而婚宴日子越來越近,她坦言心情緊張,由於武漢肺炎疫情仍未明朗,所以他們要有不同的計劃去應變。

另外,陳瀅在社交平台公開與蔡思貝同車的短片,片中看到由蔡思貝揸車,見陳瀅拍自己時更舉起V字手勢,陳瀅以英語留言:「Wow, this girl finally know how to drive well. Proud of you LOL.」(嘩,這女孩終於知道如何好好地駕車了,為你感到驕傲。)未知曾被封為「道路殺手」、被揭違規駕駛,甚至發生交通意外的蔡思貝,看到好姊妹這樣稱讚自己會有何感想呢?

