崔尚宮細女丨27歲李多寅拍《Alice》上位 撞樣全智賢晒泳照騷身材

由「韓國第一大美人」金喜善夥拍周元主演的SBS劇集《Alice》，以時間旅行者為題材，當中金喜善一人分飾兩角，更於劇中演繹20歲的大學生、32歲的大學教授、40歲的單親母親，出色的演技成功引起劇集關注。而《Alice》中除了有大美人金喜善外，劇中明戀周元的27歲女星李多寅亦非常亮眼。

李多寅於劇中演周元的中學同學，一直明戀周元多年，長大後成為記者的她，性格開朗、積極、善解人意及富有同理心，即使面對情敵亦不會退縮，率真的性格非常討人歡心。而李多寅拍攝《Alice》前，就因為撞樣女神全智賢及出身於演藝家族而引起網民關注。李多寅的母親是經典韓劇《大長今》的「崔尚宮」甄美里，家姐是韓劇《愛上Pinocchio》女星李侑菲。而李多寅亦於2014年入行，曾演出《花郎》、《我的黃金光輝人生》、《Dr. Prisoner》（監獄醫生）等劇集。

李多寅之前多以長髮示人，加上她精靈活潑的眼神，被指甚有女神全智賢的影子。除了有樣有家底外，李多寅更有好身材。打扮一向保守低調的李多寅，早前突然大方晒泳照，又穿上低胸裙示人，罕有晒事業線，令fans非常驚喜。日前李多寅再於IG公開穿貼身小背心的自拍照，隱約晒驕人上圍，fans都留言大讚「性感又美麗的女神」、「漂亮又有身材，讓人非常羨慕」等。

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