add名人時尚丨Kylie Jenner 兩歲囡囡孭9萬Hermes背囊返學惹批評

全球疫情持續但有稍緩的跡象，各國也逐步開始復課，23歲億萬名媛Kylie Jenner 日前在IG 貼出囡囡Stormi 第一日在家上學的影片，本來溫馨的一幕，又再次因名牌而被炮轟。

Stormi 着上黑色連身裙，腳踩Air Jordan，興奮地準備返學， 雖然只是在家上學，但Kylie Jenner 一樣要幫囡囡打扮得靚靚。只得兩歲的Stormi，戴上了媽媽送鑽石耳環，更誇張的是，她所孭的背囊竟然是來自闊太愛牌Hermes 的Kelly Ado Backpack，而且是水牛牛皮款，估計價值約售12,000美元（約港幣$94,200），此行頭令人看得目瞪口呆，引起網民一面倒的批評。

其實這已是Kylie Jenner 近幾個月來第三次被網民圍剿，早前她買了價值1,180美元的Louis Vuitton x 村上隆 Speedy 手袋和四隻不同顏色的Prada Nylon Bag 給囡囡，被網民指摘炫富兼教壞小孩對擁有名牌的觀念，不過她完全沒有放上心。今次Stormi 讓孭Hermes 背囊返學，就連美國女作家兼電視主持Bethenny Frankel 都忍不住在社交平台上點名批評Kylie Jenner ，指美國現時情況嚴峻，連囡囡返學也要乘機炫富，這是錯誤的行為。

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