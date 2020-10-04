34歲始源棄靚仔形象 騷肌晒鬚根look被讚man爆

韓國男團Super Junior的34歲成員崔始源，近日出演MBC every1節目《帆船遠征隊》，新一集將於明日播出。《帆船遠征隊》由始源、晉久、張基河及宋浩俊出演，四人將由韓國南部出發到太平洋，挑戰乘坐狹窄的帆船於海上航行21日，過程中不時要面對風高浪急的情況和惡劣天氣，非常刺激。

而在最新一集預告照中可以見到眾人到達大平洋後，再次回到濟州島，並於抵達前在帆船上享受最後的一餐。身為主廚的張基河和作為助手的始源將負責炮製最後一餐，而張基河十分認真於前一晚就準備美食，始源則被「廚神」張基河的魅力所吸引，又向對方學習如何用刀切食物，顯得十分可愛。始源在一旁默默地看着張基河，並羨慕地說：「看到這個樣子，女人都肯定會鍾意哥哥你呢。」令張基河大感怕醜。雖然始源對張基河讚不絕口，不過網民的焦點卻落在始源的一身肌肉上，始源在節目內亦放棄了靚仔形象，以鬚根look形象示人，又不時騷肌，令網民大讚man爆。

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