石原聰美傳下月中註冊嫁圈外男友 正式成為人妻

33歲日本女星石原聰美本月1日突然宣佈與同齡的圈外男友閃婚，昨日更爆出未婚夫是一名在外資企業打工的金融才俊。今日再有報道指，石原於下月中就會入籍註冊，正式成為人妻。

據悉，石原於今年春天已向事務所表示結婚意向，當時她正在拍攝劇集《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》。《默》劇原定於今年4月首播，但後來因為受到武漢肺炎疫情影響而延期至7月。石原在家居隔離期間，曾表示會做運動保持體形，而且亦會剪髮保持髮型及頭髮長度，沒有時間去玩樂，口吻完全不像已經有結婚對象，她選擇在這段時間公開婚訊，以乎是想劇集完結才宣佈。石原的事務所表示她擇好吉日後就會於今年內成婚，但石原的友人就爆料：「事實是在下月中旬，聽聞因為這段時間對石原的未婚夫來說有一個重要的日子，如果能夠在當日舉行婚禮，會令身邊的人都很高興，有多本雜誌已經記低了日子。」

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