【競爭對手】平成歌姬婚姻多失意

一代日本天后濱崎步憑百變形象多年來大受歡迎，被譽為平成時代「歌姬」之一，其實當年還有幾位跟步姐相若的歌姬接連誕生，其中不少同歷婚姻失意，寄情歌唱事業。

安室奈美惠（43歲）

14歲以女團出道後，經音樂教父小室哲哉打造成一代歌姬，茶色頭髮、古銅色皮膚及迷你裙襯長靴造型，被萬千少女模仿，形成安室現象，1997年與組合TRF成員Sam結婚並誕下一子，但兩人在2002年離異。安室歌唱事業經歷高低潮，前年8月正式引退，早前傳她有意復出。

宇多田光（37歲）

1999年推出首張唱片《First Love》銷量超過767萬張，她更以超過3,700萬張唱片銷量成平成時代總銷量第十高歌手。她於2002年及2014年先後跟攝影師紀里谷和明及意大利男友結婚，跟意大利男友婚後誕下一子，但兩段婚姻同樣離婚收場，目前處於半休息狀態。

中島美嘉（37歲）

2000年參加選拔賽勝出，翌年出道即成日劇女主角及主唱主題曲，2003年憑代表作單曲《雪之華》取得佳績，於2005年電影《NANA》中的濃妝、粗黑眼線及短髮造型成經典標誌。2014年與國家排球隊選手清水邦廣結婚，但前年宣佈離婚，即將推出新碟《JOKER》。

倖田來未（37歲）

2000年出道，及後憑獨特性感形象成功突圍，她在2006及2007年連續兩年奪得「日本唱片總銷售冠軍」，令歌唱事業走上人生高峯。2011年宣佈跟男歌手KEIJI03結婚，但有指老公原是她胞妹的男朋友，兩人婚後誕下一子，而倖田亦今年慶祝入行20周年。