天堂鳥成員Tyrese求婚成功 娶有米美妝KOL Pumpkin Jenn

天堂鳥成員、28歲的歐喬鋒（Tyrese）曾跟林欣彤傳緋聞，他今日在IG發長文，表示自己向KOL女友Jenn Lam（Pumpkin Jenn）求婚成功，Tyrese更sweet爆表示：「我心太窄了，只能容納一個人，我也把這個位置一早刻下你名字了，能讓你一直幸福也是我終生的目標。」

Tyrese及Jenn今日各自在社交平台出post公佈喜訊，當中陳凱琳、馬天佑等亦有在Jenn IG祝賀，馬天佑更tag了Tyrese叫他要對Jenn好一點。Tyrese在自己IG上透露整個求婚過程是出乎意料的情況下完成，他又感謝女友出現在自己生命中，完整了他：「你的愛令我明白甚麼才是真正的愛情，你帶給我不只是快樂，也是動力的起源。」Tyrese又感謝女友，令自己由一個被動、隨遇而安的人，變成有動力去作出改變、實踐目標的人，Tyrese向女友發表愛的宣言：「是你令我覺得自己不能再怠慢下來，因為我知道我人生中不再只是我自己一個走，我擁有了一個好靚好聰明好勤力又好愛我的女人，能夠遇上這麼優秀的她是多大的福氣。」

一番甜言蜜語後，Tyrese又作出承諾，表示往後無論Jenn在外受了多大的委屈，自己都一定會在她身邊：「你不用再擔心我會不會跑掉，我會不會不愛你，因為我心太窄了，只能容納一個人，我也把這個位置一早刻下你名字了，能讓你一直幸福也是我終生的目標。」

Tyrese曾跟中華小姐冠軍余思霆拍拖，但二人於2018年6月分開，有傳Tyrese回復單身後，即撻着林欣彤（Mag），並展開半同居關係，不過二人未有承認戀情。2019年有傳Tyrese背着Mag偷食美妝界KOL Jenn Lam，Tyrese更跟新歡同遊日本，雖然當時二人未曾post出合照，但仍被眼利網民找出不少「證據」，而這段三角關係糾纏多月，Mag跟Tyrese終於去年9月分手。

美妝界KOL Jenn Lam，其YouTube Channel「Pumpkin Jenn」擁有20萬訂閱人數，在KOL界甚有名氣，Jenn曾於訪問內表示，自己每月輕易找到六位數的收入。近年Jenn與同樣家底不俗的好友Tawnia，創立自家護膚品牌，據知二人為此品牌投資逾百萬。

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