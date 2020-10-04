MC Jin捲入潮店錢銀糾紛 經理人劃清界線

美籍華裔歌手MC Jin（歐陽靖）早年返香港發展，曾掀起一片Hip Hop熱潮，之後在2014年因要照顧太太及兒子而回流美國，2017年不甘寂寞到大陸參加《中國有嘻哈》人氣大升，獲邀在各大綜藝節目演出。

不過，現時身在美國的MC Jin近日被捲入一宗賣名牌水貨的潮店金錢糾紛，《蘋果》昨日接到一名傅姓讀者報料，指於8月時幫襯了一間位於旺角的樓上潮店購物，疑遭店主騙取金錢，而該潮店在微信的簡介，聲稱店舖是歐陽靖與機構成員共同創立的潮物集合買手店。傅生向《蘋果》提供了過數、WhatsApp對話紀錄，於8月時花了5千多元向此店訂購了兩件tee及一對鞋，而店主陳先生表示一星期將會到貨，傅生表示：「過咗數後，對方就話等一星期就有貨，之後就開始行蹤飄忽，WhatsApp回覆時態度惡劣，我9月開始通知佢要求退款，要講到報警，佢就會回覆，每次都話好快……好快，到而家成個月都冇退到，後來我喺Telegram群組搵到都有類似經驗嘅苦主，有一個仲買咗10幾萬嘢，都係收唔到貨，又唔肯退款。」最後，傅先生就分別去了海關及警署舉報此店不良銷售。

《蘋果》今日向MC Jin經理人了解，他以短訊回覆：「歐陽靖MC Jin沒有經營及創辦這間潮物集合買手店、在香港以及世界各地亦沒有經營任何品牌的實體店舖或網上店舖，亦沒有創立任何品牌，之前曾跟內地淘寶店合作售賣歌迷會『不帥團隊』的服裝、帽子及相關產品，只是一次性的合作（一個project），Jin也不知道這間內地淘寶店跟香港店有沒有關係。」對於此店聲稱是由歐陽靖與機構成員共同創立，經理人表示MC Jin本人及其公司保留追究及其他一切權利。

今日下午《蘋果》到該旺角潮店了解，其中一位股東陳先生向記者解釋：「同事已經聯絡相關顧客，已約好呢一兩日內退款。其實一早已經收到風有行家在外放流言，令到生意受影響，出現有顧客要求退款，我哋已經向顧客保證如果貨不對辦可以退款。」陳生表示店舖前身與幾位合股人開設網店，亦租一個舖位作交收店及實體舖，對於討論區指此店是黑店，陳生表示曾在討論區寫聲明澄清，但换來更多攻擊留言，決定做好生意便算。至於有指MC Jin有股份，他表示是誤會，原因他們其中一位股東跟MC Jin經理人相熟，約5年合作在大陸推出MC Jin Crossover產品，當時是用一個微信賬號去做，產品結束銷售後，他們公司繼續用這賬號經營生意，所以有此誤會，相信MC Jin也不知有此實體店。

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