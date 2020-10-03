《福布斯》公佈最高收入女演員排行榜 蘇菲亞維格拉一年賺逾三億稱霸

美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）前日公佈2020年度最高收入女演員排行榜，統計由去年6月至今年6月賺錢最多的女星。結果由美劇《摩登家庭》（Modern Family）女星蘇菲亞維格拉（Sofia Vergara）以4,300萬美元（約3.35億港元）榮登榜首，她為真人騷節目《全美一叮》（America’s Got Talent）擔任主持的酬勞，佔了今年大部份收入的來源。至於排第二位是安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie），她今年最賺錢的電影是Marvel重頭戲《永恆族》（The Eternals），她今年總共賺獲3,550萬美元（約2.77億港元）。而第三位是「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot），她近期有份參演的Netflix電影《紅色通緝令》（Red Notice），片酬就已高達2,000萬美元（約1.56億港元），她今年共賺得3,150萬美元（約2.46億港元）。

此外，第四至第十位分別是瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、艾美莉賓特（Emily Blunt）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）、Ellen Pompeo、伊麗莎白摩斯（Elisabeth Moss）和維奧拉戴維斯（Viola Davis）。《福布斯》指，10位女星今年收入的總和，比去年下跌近20%，估計是受到武漢肺炎疫情的影響。而另一個明顯的差異就是「黑寡婦」今年竟然未能入圍，原因是她主演的超英電影延期關係，令她暫時未能獲得片酬。

《福布斯》最高收入女演員：

1. 蘇菲亞維格拉：4,300萬美元

2. 安琪蓮娜祖莉：3,550萬美元

3. 姬嘉鐸：3,150萬美元

4. 瑪莉莎麥卡菲：2,500萬美元

5. 梅麗史翠普：2,400萬美元

6. 艾美莉賓特：2,250萬美元

7. 妮歌潔曼：2,200萬美元

8. Ellen Pompeo：1,900萬美元

9. 伊麗莎白摩斯：1,600萬美元

10. 維奧拉戴維斯：1,550萬美元

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