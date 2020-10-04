add名人時尚｜政治穿上身 Michael Kors Stuart Weitzman 呼籲投票

隨着美國總統大選的日子越來越近，特朗普宣佈確診武肺，為這場戰事勢添上一點意外的戲劇性。台上的戰況越顯激烈，台下各個界別亦紛紛以不同的方式加入戰線。時裝界一向以服飾為發聲的平台，品牌推出「選舉」的周邊產品，既有肩負起社會責任，同時趁機建立與消費者聯繫的機會。

Michael Kors推出了「Vote」字樣的計織先衣，鼓勵消費者履行公民義務。CFDA年度男裝設計師大獎的主的Pyer Moss重新設計2004年美國總統大選期間推出的 「Vote or Die」T恤；Christian Siriano在剛過去的紐約時裝周中，將模特兒穿打扮成人肉「投票」宣傳廣告牌，讓她們穿上着印有「Vote」圖案的口罩、帽子和長裙，在他家後院的T台上行騷。不少美國品牌也暫時讓自己打造成政治的工具，Tory Burch、Prabal Gurung出「Vote tee」，Stuart Weitzman 出的5050 Vote Boot，就連Biden老婆Jill都着，引證當今的政治議題也是一門巿場策略。有正式統計指，過半數的美國人願意看到品牌「鼓勵人們投票」的產品，而且表示支持這些參與政治的品牌。在品牌而言，政治是一枚光環，有效能得到更多有同一價值觀的新戶客的關注和支持。

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