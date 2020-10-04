張艾嘉伯樂江文雄病逝 甄珍傷感說要活在當下

港台娛圈近日不停有資深藝人離世，張艾嘉和柯俊雄主演的電影《梅花》的製片江文雄昨晚病逝，享年77歲。台灣資深傳媒人倪有純今日在FB悼念江文雄時提到他生前是抗癌勇士：「28歲投資《梅花》電影竄紅，當年瓊瑤口中的『小江』昨離世。電影界人稱『一代小江』、77歲的江文雄，昨天下午因氣喘而緊急就近送基隆礦工醫院急診，到院不久即昏迷停止心跳，於晚間8點去尋找一個無憂的喜樂世界。江文雄因喉癌丶舌癌的化療後遺症齒骨壞死，為求治療，長達一年數度奔走，也無法使他的傷口復合。」

江文雄生前提攜過不少後輩，除張艾嘉和柯俊雄等，甄珍也曾受惠，她獲悉伯樂病逝後非常難過，並接受台灣《蘋果新聞網》訪問時說：「很驚訝、很難過，我們這一票人，聽到都是不好的消息，活在當下、健健康康的才是最重要。很惋惜，希望他一路好走。大概3年前他生病，有去看他，後來出院，我們常常發短訊，這一年我忙影展的事，沒有聯繫，我以為他好好的。」甄珍曾主演過江文雄投資的多部電影，她續說：「拍片的時候，他就是很可愛，每天片場嘻嘻哈哈，我們成為很好朋友，後來他全家移民美國，我還帶他們到處去玩。」台灣資深導演王童表示兩周前才約江文雄嘆咖啡：「那時候還好好的，怎麼這樣？我沒有跟他合作過，但他是位製片人、投資人，是因為李行導演介紹，有去參加過他兒子的婚禮，才聊起當年都一起做電影的事。」

此外，曾在電影《窗外》演過林青霞母親的台灣資深女星錢璐，不幸於10月1日中秋節晚上病逝，享年92歲，她生前是虔誠回教徒，依照教規必須3日內下葬，所以她的後事已低調處理，並入土為安。76歲演員江彬視曹健、錢璐夫婦為契爺契媽，江彬說：「阿姨生前交代她過世不要驚動任何人。」錢璐曾在台劇《星星知我心》飾演小彬彬祖母。

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