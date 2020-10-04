竹內結子家中上吊離世 木村拓哉得悉死訊片場爆喊

日本女星竹內結子於上月27日在寓所上吊自殺身亡，她的不少舊拍檔和工作上的好友紛紛在社交網站留言悼念，唯獨曾經與竹內結子多次合作的日劇天王木村拓哉就連日來保持沉默，似乎對結子不聞不問，但原來當他獲悉死訊時正在拍攝劇集《教場II》，還傷心得兩眼張開，身體亦緊張得久久未能移動。

木村於2004年首次與結子在劇集《冰之驕子》中合作，兩人於劇中的接吻鏡頭更被譽為「平成最美的接吻戲」。兩人於三年前亦合演劇集《A LIFE～深愛的人～》，木村在劇中飾演外科醫生，自此兩人被稱為黃金組合。結子的死訊傳出當日，木村正於戶外拍攝明年新春特別劇集《教場II》。由於木村需要忠於角色，染了白髮的他每次花上兩小時化妝，所以上午8點前已經到達現場準備，當時他仍未知道結子已離世。有知情人爆料：「聽聞木村當日完成所有拍攝工作後才獲悉死訊，因為拍攝前工作人員要求所有人不要告訴他，以免影響他的演出。」該名知情人又指，劇組日前亦在大學內拍攝，而且氣氛相當緊張，又指木村疑似喊過，化妝師更為他處理眼腫。

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