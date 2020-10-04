【娛樂人物】媽打的世界　吳浣儀

吳浣儀天生阿媽臉，47年前入行第一套電視劇《朱門怨》就做人三少奶，她的少女時代好像從未在電視上出現過。其實，她只比嘟姐鄭裕玲大三年；大周星馳八年已經要做他阿媽。

通常甘草阿媽的性格，凡事看得開睇得透，吳浣儀不例外。「有戲做好開心啦，仲去計較？自己知唔係女主角樣，塊臉又闊又盛，你諗去做女主角做乜啫？感恩都嚟唔切啦，個個都話做主角，邊個做配角呢？最緊要係有戲做！」

無綫亞視她做過，做到執笠開唔成台的佳視和港視，吳浣儀都拍過，《季節》她演媽打鄧碧雲堂妹，季節又似人生，現實中的吳浣儀，老公肺癌過世後獨力養大四子女，如今各人事業有成。

66歲吳浣儀這位成功媽打，可說苦盡甘來，世事都給她看透了，「佛教話係無常，所以睇生死，好坦白我唔係好緊要！」

《季節》羅嘉良都唱：「怨亦要做人，笑亦要做人！」

撰文：文嘉龍

佳視好地地又執笠

吳浣儀慈母演得多，但她在入行第一套劇集《朱門怨》，是演一個巴渣潑辣的三少奶，與二少奶盧宛茵一唱一和。畢業於傳統名校嘉諾撒聖瑪利書院的吳浣儀，曾打算到外地升學修讀酒店課程，不過看到電視招募演員廣告，膽粗粗考入無綫藝員訓練班，那年1973年。

「我係第二屆藝員訓練班，讀完出嚟初初做啲路人甲、茶客甲乙丙，跟住張之珏（監製）揀我，我19歲就拍《朱門怨》，個劇有好多訓練班同學，有璇姐蘇杏璇、程可為、盧宛茵、伍衞國。我係三少奶，成個劇其實好好睇，因為劇本係甘國亮寫，好睇到不得了，做演員如果你執到個好劇本，一攞喺手又發揮到，咪受歡迎囉！」

少女時代的吳浣儀，性格貪玩又外向，拍完大受歡迎的《朱門怨》後，竟淪為大茄，當時一心掛住拍拖，無心戀戰的她，為啖氣不肯續約，「《狂潮》做一個reception冇乜對白，最大問題就係等好耐，後生冇乜耐性，條氣又唔順啦，《朱門怨》咁多戲，𠵱家要我咁樣等，兼夾又拍緊拖，我成日催收工，之後冇再續約。」

由無綫過檔佳視，拍了重頭劇《紅樓夢》，當年的卡士放在今天全是星級陣容，「《紅樓夢》嘟姐（鄭裕玲）有份，我記得米雪做薛寶釵，毛毛（毛舜筠）做林黛玉。」誰知遇上佳視執笠，「執笠前一晚我冇返，跟住就冇糧出，個個走去靜坐抗議，我又跟埋去！好地地執笠，整定，好似真係個天安排，執笠咪唔做囉，男朋友話不如結婚啦！」

吳浣儀笑說：「係咪好任性呢？」她的老公經營旅行社，又做其他生意，吳浣儀婚後專心相夫教子，在小女兒兩歲的時候，吳浣儀難抵戲癮，復出無綫拍《季節》，「我諗住唔做，我喺屋企又要教佢哋讀書，後尾TVB話《季節》好簡單，一個禮拜拍一兩日，由朝到晚好安定，所以唔阻你照顧屋企。你知做開戲始終心思思，我咪返去玩吓囉！《季節》拍咗一段時間，TVB話不如簽長約啦，一簽長約就拍咗好多齣戲，《孖仔孖心肝》、《我本善良》、《人在邊緣》，都幾好成績㗎！」

我係好嚴好惡㗎

《孖仔孖心肝》和《人在邊緣》一笑一喊，都是吳浣儀的阿媽代表作。《孖》劇做劉青雲、周星馳阿媽，當年的星爺仍是星仔，吳浣儀說，星仔在現場即使改劇本，都很尊重同場這位「阿媽」，「唔係場場（戲）佢都改，有啲佢覺得過唔到佢自己，佢就改，但係佢會同你商量，『喂，阿媽，呢度改改好唔好呀？』我話，你話事囉，你話我聽啦，我呢啲跟劇本做人！佢好多呢啲諗頭，天生急才加落去個劇都係靠佢。」

吳浣儀說，好命可以在劇集中都「執到」好兒女，現實中，她的三女一子，全部孝順更是讀書材料。教育子女，吳浣儀說自己很惡，絕對是個虎媽，「我好嚴好惡㗎，所以我做三少奶做得咁好囉，我係惡人，尤其讀書教育方面可以話係冇得傾！」她後悔自己當年不懂珍惜讀書機會，所以一定要子女們讀好書，「細細個已經要操佢哋，畀佢哋去讀名校，唔係話個個有成就都一定要讀名校，但起碼入咗一間名校，自細已經打好咗基礎。」三女一子都是港大畢業，大女兒是社工，二女兒是機師，三女兒是獸醫，小兒子從事IT工作，全部專業人士。

二女兒港大醫療工程畢業，吳浣儀萬料不到她會當上飛機師，「佢讀醫療工程，我覺得幾開心，一來醫療上可以幫人，二來唔慌冇得做啦，咁多病人！點知有一日，佢打畀我，媽咪，我要去澳洲，我話好吖，你咪去旅行囉，佢話要去15個月，考到航空公司要去接受訓練，我當時個腦係空白，呆咗！嗰時我阿媽仲在生，我打畀我阿媽，我阿媽話，有冇搞錯呀，女仔走去揸飛機！」那時候的吳浣儀正在亞視拍劇集，她對同劇的鮑姐鮑起靜說起二女兒這件事，「鮑姐話，畀佢做啦，如果唔係第日佢望到架飛機就鬧你呀，媽咪，架飛機本來係我揸㗎，𠵱家冇得揸，都係你呀！」

在港龍當機師的二女兒，至今十個年頭，因為疫情停飛很久，嫁了飛機工程師的她，三年前生下BB，讓吳浣儀湊孫之樂。「佢升咗做Captain兩年！OK啦，我冇問仔女幾錢人工，佢哋好乖固定有畀家用，我話就算你搵百萬一個月，你都唔使畀多我，食得幾多啫，幾廿歲，總之你哋自己嘅人生，你哋條路仲要行好遠，你哋自己儲埋囉，我夠就得！𠵱家冇得飛好耐啦，我話會唔會炒你㗎，冇得飛真係炒你㗎喎，佢話咁都冇辦法！佢有個仔三歲，成副精神掛住湊仔，佢好開心呢段時間可以對住個仔，BB又唔使返學，之前未有疫情，佢一飛親，我就會去幫手！」

四個子女，吳浣儀一視同仁，但她說可能太嚴太惡，令到大女兒與自己有點距離，「因為大女個性格比較腍，有時𠵱家諗返，我生佢嗰時後生嘛，我25歲已經生佢，我冇乜經驗去教小朋友，自己都係好細個，覺得嚴厲就得、惡就得，所以變咗嚇怕佢，佢係比較驚我，有啲嘢未必敢同我講！」

憂愁都係父母承擔

如今仔女都事業有成，最艱難的日子都捱過了。2005年，吳浣儀老公因肺癌離世，那時候小兒子才12歲，醫病至離世那段日子，要付上龐大醫藥費，當時靠吳浣儀撐起成頭家，「當然我細個都係好窮，我哋嗰個時代香港都係好窮，黐膠花年代，有乜憂愁都係父母去承擔，變咗自己（家庭）要自己去面對就真係艱難！有時候好奇怪，你一有事，樣樣唔好嘅嘢都嚟晒，佢（老公）嗰時做生意蝕錢，爭人錢又周轉唔嚟，好唔開心，跟住就爆咗呢個cancer！」

那時吳浣儀正在亞視拍緊處境劇《豈有此理》，「心情雖然好難過好擔心，但係冇辦法，你每日就係要面對，一路好彩有嘢拍，我真係要多謝好多人，譬如楊紹鴻（亞視監製），佢話好難過，佢話點解你唔同我講，咁嘅環境你仲要去做一個咁開心嘅戲，佢話覺得個心好唔舒服；我話過咗去就算啦，我好多謝你就真，你搵我拍，起碼有收入，要還錢又要顧屋企！」

2015年，吳浣儀被港視高薪挖角，誰不知又如當年佳視翻版，今次連台也開不成，「港視係高薪，但問題係拍咗一個戲啫，從影以來最貴，一年合約拍一個戲就冇喇，嗰時覺得如果有得做落去就好，王生（王維基）做嘢好積極好盡責，我哋仲好開心有個咁嘅老闆，諗住可以大展拳腳，但係咁就冇咗！」同年，吳浣儀拍了電影《五個小孩的校長》，入圍金像獎最佳女配角，賽前呼聲甚高，最後敗在金燕玲《踏血尋梅》之下，「之前我係冇諗，因為戲份你睇到唔係話特別講我，有提名已經好好，後尾呼聲好高，我就諗唔通真係有機會，當時嗌嗰吓（得獎）唔係我，係有少少失望啦，提得名都係貪心少少希望攞到！」

無綫佳視亞視港視ViuTV港台，吳浣儀統統拍勻，毋庸置疑亞視的人情味的確比無綫多，「我哋出身早，嗰時無綫揸得好正，譬如King Sir（鍾景輝）唔畀我哋帶劇本入廠，你自己背晒，你一錯要從頭再嚟，壓力大到不得了！無綫不嬲都制度化，所以好似冇乜感情，亞視人情味好重，我啱啱入去拍一場喊戲，如果喺無綫，你拍完咪拍完囉，亞視cut咗之後，攝影師攞張面紙畀我（抹眼淚），我真係呆一呆！亞視就係好屋企個感覺。」

吳浣儀說，現在自己是待業狀態，「我唔可以話失業，待業啦！」有得做，仍然會繼續演下去，「冇諗退休㗎，身體仲可以做，個腦最緊要個記憶可以記到劇本，啱我咪做囉，𠵱家有好多嘢都睇得好淡，如果冇咪冇囉！」

唔強求？「做人冇得強求㗎，強求自己好辛苦！」

【後記】炳哥

訪問前幾天，吳浣儀送了譚炳文最後一程。由《歡樂今宵》到《季節》（圖）再到亞視年代，吳浣儀都有和炳哥合作，最難忘是拍攝《季節》的片段。

「我最記得同佢拍《季節》，場戲佢問媽打（鄧碧雲）借錢，我就係堂妹，場戲三個人，我斟杯茶畀佢，個杯有隻耳仔，我喺道具哥哥攞嘅時候冇問題，但係我遞畀佢嗰陣，佢發現個耳仔甩咗，嗰日導演一早已經話唔好NG，炳哥好嘢，佢攞住隻杯，同媽打講好多對白，佢就揸實黐住嗰隻杯唔放，hold住講晒啲對白，間中佢對眼就射吓我，我忍笑忍到我呢，呢啲真係前輩，做開《歡樂今宵》嘅人係好有能力好有急才，我記得汪阿姐（汪明荃）叫佢做執生王！」

人生冇NG，都係靠自己執生！

場地提供：凱旋門私房料理