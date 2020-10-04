G.E.M.首奪金曲獎吐氣揚眉 出Post寸爆前經理人：沒有你我還是可以

台灣金曲獎曲終人散，香港歌手鄧紫棋（G.E.M.）憑《摩天動物園》奪評審團獎，不過人在上海的她未能親身領獎，只透過代領人發表感言稱：「能得獎真的是奇蹟。」但她昨日也有出post「隔空」參加紅地毯環節，顯得十分重視這個活動。

今日G.E.M.在微博發長文親自發表謝辭，感謝外界支持及製作團隊之餘，似乎話中有話，字裏行間都「見骨」。G.E.M.引用自己2首歌的歌詞配文，其中用到《句號》中的「你說我是個商品沒有你我就不可以 這些扭曲的真理差點毀掉我的自信」，相信是「回應」她的前經理人公司蜂鳥音樂之間的糾紛。

2008年出道的G.E.M.，屬蜂鳥旗下藝人，事業版圖逐漸擴大，曾打入福布斯公佈2016年全球30歲以下最具潛質音樂人名單之中，惟去年3月，G.E.M.宣佈與蜂鳥停止合作的消息，其後捲入解約風波，更揭出蜂鳥早於2009年起陸續在香港及大陸申請註冊「G.E.M.」以及簡體字的「鄧紫棋」等多個範疇的商標，令外界一度擔心G.E.M.的事業發展會否受影響。

G.E.M.今日在微博寫道：「多少年我一直相信着，沒有你我甚麼都不能做、我只是一個商品，甚至在我不知道的情況下我的名字就被註冊成商標……到我離開以後，我作為我以前寫過的所有作品的原作者，版權卻還需要透過訴訟希望爭取回來，還有一次又一次不能言盡的阻礙，這一切當中我多少次差點就放棄。」短短的數十字，看得G.E.M.有血有淚，但一個金曲獎，成功為她雪恥，G.E.M.表示：「今天我再一次證明了給自己，也證明了給你（看），我真的不是你手中的商品，沒有你我還是可以，而且我更加綻放了。」

G.E.M.其後再引用自己的《孤獨》的歌詞，指自己從小就要樣樣攞第一，再艱難都咬牙忍淚都要完成，「我讓我家裡幾個櫃子裡都放滿了獎杯 這世界告訴你成功要靠自己 什麼叫做成功我卻不知道定義 我已經變得熱可炙手 但優秀還是沒有為我帶來自由」，G.E.M.感謝一班與自己一起並肩作戰、克服各種困難的製作團隊，以及與她一起製作專輯的工作人員，還列出各人的名字，以表謝意，她還補充：「我覺得做音樂，如果自己不愛聽，多成功都很無聊；如果自己愛聽，管他成不成功，就是很爽很自豪。」

偶像得獎，最開心的還是一班歌迷，多位fans在G.E.M.的post下留言，大讚「寶貝你是最棒的」、「你永遠是我心中的最佳女歌手」，大力表示支持。

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