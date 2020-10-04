秀英 鄭京浩甜蜜拍拖8年 低調晒出遊照傳情

韓國少女時代（少時）的30歲成員秀英於2012年公開和《機智醫生生活》的37歲男星鄭京浩的戀情，兩人拍拖8年，感情十分穩定，外界都睇好秀英將會是首位嫁人的少時成員。

而秀英和鄭京浩雖然已公開戀情，但兩人拍拖亦十分低調，雖然曾被捕獲拍拖談情照，但他們卻十分避忌，未有在社交網公開合照。兩人拍拖多年默契十足，今日兩人先後在IG上載出遊相，估計他們趁假日即爭取時間拍拖，享受二人世界。鄭京浩公開的照片中，見他穿上衛衣及戴口罩自拍，並留言：「太好了。」至於秀英同樣在今日上載多張新相，見秀英同樣以衛衣裝束打扮，同樣置身於好天氣環境下。秀英邊嘆茶邊享受好天氣，現場有一隻狗狗，秀英亦有和牠玩耍，表現得相當寫意，秀英亦留言指在好天氣下正享受呼吸、讀書及看天空，同時與可愛狗狗在一起。

雖然秀英和鄭京浩都沒有公開合照，但從二人照片中都可以見到藍藍的天空，網民都估計兩人趁今日低調拍拖，分別在IG晒相傳情。

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