韓星父母大不同丨孔孝真舊愛晒女兒百日照 「高版喬妹」離婚後攰爆湊女

韓國女星孔孝真的40歲舊愛柳承範，今年6月宣佈結婚及做人父的好消息，比他年輕10歲的斯洛伐克老婆為他誕下女兒。初為人父的柳承範十分開心，亦曾開心share晒自己推着BB車外出的照片。而昨日柳承範再晒愛女的照片，當中他上載手抱着女兒的照片，賀女兒出世100天，父愛泛濫。

照片中，柳承範抱着於6月22日剛出生100多天的女兒，露出幸福的笑容，同時留言：「我的小公主，我愛你。」網民看到平時形象粗獷的柳承範展示溫柔的一面，都笑他被前世情人冧爆，正宗「女兒儍瓜」。

另外，曾演出人氣韓劇《主君的太陽》、有「高版宋慧喬」之稱的42歲女星鄭佳恩，因企業家老公涉利用她知名度行騙，最終二人離婚收場。鄭佳恩婚後要獨力照顧女兒，既要搵錢養家又要湊女，令她承受不少壓力。鄭佳恩昨日在IG上載一張累到瞓在地上的照片，透露獨力湊小朋友的苦況，又直言生活十分疲累，其發言獲不少網民留言為她打氣。

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