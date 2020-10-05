玄彬完成隔離減磅蒲頭 孫藝珍孖吳允兒做電燈膽

韓國人氣劇《愛的迫降》紅到海外，即時帶挈兩位主角玄彬和孫藝珍事業再創高峯。雖然兩人因為再度合作而再次傳出緋聞，不過二人都先後否認緋聞，之後兩人亦各自投入工作，當中玄彬月前孖影帝黃政民飛到約旦為新片《交涉》開工，完成拍攝後已於上月中返韓。

由於南韓疫情依舊嚴峻，所以玄彬返韓後亦要進行自我隔離兩周。而近日玄彬完成隔離終於出關，昨日有網民在IG公開玄彬的新相，只見玄彬似乎因為隔離關係而清減了不少，事關他當日由約旦回韓時，身形比之前健壯不少，加上曬黑關係，令他頓時增添不少男人魅，令一眾fans讚好。而新近照中玄彬就穿上黑色長袖貼身衫，可見他臉部變尖了少許，身形亦因長衫遮住而顯得消瘦了不少。

至於玄彬的緋聞女友孫藝珍上月底舉行網上見面會後，近日亦處於休息狀態。與孫藝珍十分老友的女星吳允兒，於昨日播出的《我家的熊孩子》時就表示之前另一共同好友李貞賢結婚的時候，吳允兒就孖孫藝珍和李敏貞等一齊同行，吳允兒笑說：「我們三個人跟着去， 玩得非常開心。最後一天姐夫（指李貞賢的老公）的表情不太好，我們也只是相信了貞賢的話才去的呢。」即時引發全場爆笑。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！