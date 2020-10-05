add名人時尚｜ KENZO離世 劉天蘭難忘大師：夠fun夠happy

日本時裝大師Kenzo 日前因武漢肺炎離世，終年81歲，香港著名型象設計師劉天蘭今早看報導得知這個消息：「好可惜，仲要係covid 19帶佢走，雖然81歲，但覺得佢好healthy。」Tina 雖不是Kenzo 的超級Fans，但提起大師種種都非常欣賞和敬佩：「Kenzo的設計色彩斑斕，相對於我自己較喜歡穿沉色的衣服，雖然大家(風格取向)不同，但都不能阻止我對他的欣賞，佢嘅設計比人一種好明亮的感覺、好fun、好happy 的氣氛，尤其是他的Jungle print。」

Kenzo 是首個成功進軍歐洲時裝界的日本設計師，劉天蘭對此讚歎不已，「1970年代就已經打開歐洲巿場，比Comme des Garcons 、Yohji Yamamoto 還要早，真係好叻，他是先鋒，能夠將日本傳統文化帶到當年主導整個時尚界的巴黎，將他的語言傳遞到另一個國度，真的很美好。」

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