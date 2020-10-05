里安納度舊愛Toni 正式嫁《光豬舞壯士》阿歷斯

電影《光豬舞壯士》（Magic Mike）男星阿歷斯彼迪化（Alex Pettyfer）正式迎娶索模女友 Toni Garrn，二人於IG晒結婚相兼婚戒，相當甜蜜。

Toni不單是《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）女星，更是里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）舊愛，她與阿歷斯於周五正式在Hamburg拉埋天窗。二人在IG分享親吻照宣佈喜訊，Toni表示：「你現在可以叫我太太了。」而阿歷斯亦留言：「彼迪化先生與太太。」阿歷斯與Toni於上年拍拖10個月就宣佈訂婚，今次阿歷斯終於能成功結婚，之前他曾經與貓王皮禮士利（Elvis Presley）外孫女Riley Keough，及模特兒Marloes Horst訂過婚，不過最後都分手收場。

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