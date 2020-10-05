【搣飛割凳】由外殼所衍生的故事

我們終其一生煩惱和努力經營的，未必是甚麼內在涵養，往往只是作為表象的外在，那個每日keep住給世人目睹和品評的皮囊。

撰文：月巴氏

變態深情 《我的華麗皮囊》（The Skin I Live In，2011）

如何懲處強姦犯？殺咗佢？閹咗佢？安東里奧班達拉斯（Antonio Banderas）飾演的寂寞醫生，就讓強姦自己愛女的「他」，試穿自己因忘不了亡妻而花上長時間研製的美麗人皮，變成了「她」。這個「她」，對軟禁和改造自己的他，竟然產生了愛。艾慕杜華（Pedro Almodovar）就是有能耐將最變態的奇情，變成一片深情。

誓守美麗 《整容天后》（2012）

澤尻英龍華是莉莉子，一個全身經過整形的人氣model，因為美，她得到所有，而為了繼續擁有所有，只能力求保存那份人工美，直至同公司的天然美女新人吉川梢出道，她崩潰了……蜷川實花導演，一如所料，每一格畫面都很美，卻美得蒼白，兩小時的片長也實在太冗長，但澤尻英龍華本人的演繹其實好睇，只是無戲可演。

為愛屈服 《大餓》（2019）

自己是甚麼？姜映娟習慣了的「自己」，是一個105公斤、愛吃兼愛煮嘢食的肥妹，她一直同這個「自己」相安無事，直到30歲生日那一天，阿媽送上生日禮物，竟然是一個減肥班課程──為了愛情，她屈服，決定減肥，跟「過去」說再見。導演謝沛如曾是肥妹，在首作裏結合自己做肥妹時的感受，說應該怎樣面對自己。