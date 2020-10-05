武漢肺炎丨釜日電影獎受影響 延至10.22舉行

韓國早前再度大規模爆發武漢肺炎，更有藝人、劇組工作人員確診，令演藝圈都受到影響，導致原定於本月7日至16日舉行的「第25屆釜山國際電影節」，亦延期兩周至本月21至30日才舉行。

而電影節期間進行的「第29屆釜日電影獎」原定於本月8日舉行，但據韓媒《Newsen》報道指，「第29屆釜日電影獎」亦延至本月22日舉行。報道引述大會消息：「基於本屆釜山國際電影節受疫情影響而延期，所以釜日電影獎亦會順延舉行，同時為防止觀眾聚集，有擴散疫情的可能性，所以是次頒獎禮將以直播形式進行。」

「第29屆釜日電影獎」早於今年8月已公開入圍名單，今年最賣座電影《南山的部長們》獲得最多的9項提名，男主角李秉憲更會跟黃政民、李政宰等人爭影帝殊榮；而「大長今」李英愛將憑事隔14年的作品《復仇母親》，與鄭有美、金喜愛、全度妍等人爭影后。

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