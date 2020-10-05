鄧麗欣 MIRROR新劇撼無綫台慶警匪劇《使徒3》

ViuTV的自家劇如《二月廿九》、《地產仔》、《歎息橋》等深得網民熱捧，成功令大家再回到「電視撈飯」的年代，為延續這股追看港劇的風氣，ViuTV再推出鄭中基、張可頤主演的《暖男爸爸》及鄧麗欣（Stephy）與MIRROR成員主演的《男排女將》，恰巧這兩齣劇，撞正無綫的台慶劇《木棘証人》及《使徒行者3》開播，不過網民早就斷言「TVB不了」，加上兩齣台慶劇均以警察作題材，令一眾網民更為反感，揚言屆時只會收看99台。

近年警察頻繁地與市民發生激烈衝突，早已令大眾對警隊信心大打折扣，連帶跟警察有關題材的作品，亦會遭受網民杯葛罷睇。不過無綫似乎懶理大眾對警隊的感覺，在台慶期間推出兩套均以警察為題材的台慶劇《使徒行者3》及《木棘証人》。當中《使徒3》更是找來已有多時沒為TVB拍劇的林峯，繼續演回當年大受觀眾喜愛的「爆Seed」；而《木》劇則有兩大宅男女神張曦雯及張秀文演出，雖然論卡士而言，無綫兩劇看起來頗有睇頭，但因為題材關係，難以吸引網民轉台收看。

反觀ViuTV的兩劇《男排女將》和《暖男爸爸》，前者除了有人氣組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jeremy）及Error成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）等演出外，加上題材新鮮，講述一班熱愛排球的青年因身高未達標而被放棄，後來遇到Stephy飾演的前排球代表隊成員，眾青年喚醒她的熱誠，從而令她組成一支男子排球隊，並出任他們的教練。現實中Stephy及Ian均是排球健將，Stephy自組排球隊Loey更有出賽經驗，後者更曾是香港男排隊代表，令整齣劇更添可觀性。《男排》將於下月23日播出，跟下月16日首播的《使徒3》對個正着，至於由鄭中基及張可頤主演的《暖》劇，則將於本月26日出街，屆時將火併由羅仲謙、張曦雯主演、本月19日播出的《木》劇。

對於要跟無綫台慶重頭劇對憾，Stephy回覆《蘋果》時表示：「我一直都想拍排球題材，所以好享受成個過程，同同劇嘅年輕演員合作得非常開心，我都好期待套劇最後呈現出嚟嘅效果。至於收視唔係我可以控制，所以唔諗咁多，成績好當然開心，但最重要係能夠拍到一個喜歡嘅題材及享受成個拍攝過程，希望大家期待劇集播出，亦希望有更多人鍾意排球！」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！