天王嫂訓練營後丨潘瑋柏老婆私相簿狂晒水着 半裸露背派福利

潘瑋柏（潘帥）今年7月宣佈結婚，老婆是有「最美空姐」之稱的宣雲（Luna），惟Luna隨即被起底揭黑歷史，除懷疑報細年齡外，更被瘋傳曾參加「天王嫂訓練營」，上月有網民爆料指Luna已大肚，潘帥打算離婚云云，其唱片公司直斥傳聞造謠。

婚後被負面新聞纏身的Luna，一直沒有更新社交網，直至昨晚終於在IG的限時動態蒲頭，貼了3張在高級餐廳嘆貴價牛肉的美食相，但只見食物不見人樣。Luna有老公力撐，相信沒受是非困擾，繼續享受貴婦生活。

而隨着Luna的IG賬號被曝光，《蘋果》翻看她的私相簿，發現有不少火辣性感相，前年到峇里旅遊時，就狂着比堅尼騷身材，有1張更是半裸上身的露背相，只穿着一條白色的三角泳褲，放上社交網派福利，網民都留言讚她身材弗，還有網民指她腰細屁股大。Luna更跟同行的女友人玩嘴對嘴錫錫。

雖然Luna婚前只是一名空姐，但看來生活富泰，用的是名牌手袋，平日消閒玩意是打高爾夫球、潛水、旅行，足跡遍及世界各地，包括杜拜、巴黎、墨爾本等。而愛晒命的她，2017年生日晒收巨型玫瑰花束相，當時已有網民留言：「這肯定是潘帥了吧！」亦有網民寫道：「補習班教的是吧？成功嫁給豪門了！」看來她和潘帥於2017年秘撻，所以這些晒命相才可以保留。

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