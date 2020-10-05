湯怡運動bra行山唔怕餵蚊 方力申打錯字：冇「蛟」咩？

英皇小花湯怡熱愛運動，昨日趁周日約友人結伴行山，出征香港第二高峰鳳凰山。湯怡與她的行山之友更挑戰高難度，走小徑草叢登山，攀爬期間有一定危險，湯怡都戴上手套防滑兼保護，不過她身上的服飾竟是性感的運動bra，似乎不怕被樹枝刮傷背部及手臂外，也不怕變成蚊子大餐。眼利的網民更從湯怡在IG貼出的相片推斷，估計她跟朋友沿羅漢脊登頂。

湯怡以性感造型行山，當然要影相拍片兼打卡，她貼在IG分享：「呢幾日放假，放到連電話都放低埋， message keep住唔覆，今日好開心啊！終於去咗行山！上到鳳凰山山頂，食埋我的最愛，好滿足。好怕昆蟲嘅我，有隻蜜蜂突然飛咗落隻手度，嗌完嗰下都真係嚇親自己，兩個月冇做運動嘅我，今晚真係要好好休息一下，本小姐而家攤抖下先，再傾！」方力申見到湯怡這個性感行山look，即留言發問：「冇蛟咩？」相信小方是想問有沒有蚊叮，但執筆忙字打錯了，而同門何珮瑜（Jeana）則稱讚：「So hot！」亦有網民關心湯怡這身打扮不適合行山：「行山着咁少布，好易刮親囉！」細看湯怡的IG，其實她很愛穿運動bra，在家煮飯都會作同樣打扮。

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