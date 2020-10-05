敖嘉年離巢後馨香啲 大台返兜密密傾合作

敖嘉年與歌手蔣嘉瑩今天於觀塘為《星級靚聲演唱廳》 舉行直播音樂會，二人首次合作兼碰面，一見面即互笠高帽，嘉年指有聽對方的歌，而嘉瑩則謂看嘉年的戲長大，但問到最喜歡嘉年演那部戲集？嘉瑩卻尷尬說不出，她笑說：「我成日都會喺電視見到，唔好話邊一齣，因為多到數唔晒。」嘉年也難掩尷尬，不過也打圓場說：「我自己拍完啲劇，成日都會唔記得㗎，哈哈。」

嘉年今年初離巢效力22年的大台，至今未夠1年，早前宣佈將再度合作，嘉年將以部頭制接拍新劇，並於下月尾開鏡，對於是否首次擔正男主角，嘉年支支吾吾說：「都唔係嘅，今次好開心佢哋搵我返去。」問到是否等了22年？嘉年笑說：「我永遠都等㗎啦！而家都仲等緊。」而有傳新劇與JW合作，這更是對方的處女劇，嘉年說：「我都未清楚係咪（JW演），因為啲嘢仲轉緊。唔緊要，我好鍾意佢嘅歌，佢有一首歌喺我電話入面，我成日播。」

嘉年又透露明年3月將跟大台有另一個項目合作，自己要努力操弗，他笑言已不年輕，現在要開始加倍努力去操，問到會否覺得現在才受到大台重視？他即說：「以前都好好，一直以來公司都畀好多機會，我好感恩。」

另外，嘉瑩指很享受直播音樂會，因為隨時隨地也可以開live，過足歌癮，而她除了唱自己的歌，也會跟嘉年合唱經典金曲。

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