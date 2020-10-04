Video Talk今日精選│以改寫句子及造句助理解及分辨明喻、借喻、暗喻

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》10月5日（一）Video Talk精選節目表：

呈分試補習班 | 小五中文 怎分辨明喻、借喻、暗喻？ 以改寫句子及造句助理解

日期：10月5日（周一）

時間：4:30pm - 5pm

導師：莫老師中文教室 莫師淇老師

對象：小五學生

內容：修辭是呈分試中常見的題型，正確運用可以更準確表達意思，提高語境。莫老師會用例子教授同學辨析不同類型修辭的方法，例如：「明喻」、「借喻」、「暗喻」都屬比喻，但各自有特定的結構形式，到底可以怎分辨？老師更會透過改寫句子、造句給同學示範各類修辭手法的運用。

同學可先按此 ( https://bit.ly/3jgXTW5 ) 加入Facebook群組下載免費練習。完成練習後，記得準時上堂！

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