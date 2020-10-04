add名人時尚丨鄧達智：沒有KENZO的成功 未必有Yohji的走向世界

日本著名設計師、KENZO創辦人高田賢三（Kenzo Takada）因感染武漢肺炎在巴黎病逝，終年81歲。鄧達智對高田賢三的離世大為嘆息，「真可惜，年紀都唔係非常大，真傷感。」他指自己在加拿大讀書期間，經常在《ELLE》雜誌看到他的作品，「佢係第一個亞洲設計師在巴黎成名，當時巴黎人叫佢JAP，有少少污衊味道，但係佢唔介意，佢嘅美學世界喺當時巴黎嚟講係好前衛嘅。佢做好多好大膽嘅針織，又將日本元素、中國元素加入服裝入面，例如：日本和服 cutting、中國農民農村牡丹花棉襖，以至後來就轉咗去做嘅一些摩登軍裝、偏重玫瑰等等。」

他指高田賢三或許未必比日本三大設計師三宅一生、川久保玲和山本耀司著名，但其上世紀在巴黎打出名堂，對日本以至亞洲設計師都具有深刻意義，「佢係最早在巴黎成名，對世界時尚影響力，就冇最火紅嘅日本新浪潮設計師 Yohji Yamamoto， Comme des garçons 佢地咁大，但佢係一個非常重要嘅Icon。冇佢喺巴黎成名，冇響起呢個訊號：『你哋可以嚟巴黎喇！你哋喺歐洲都可以出名㗎！』冇佢嘅成功，唔會引到咁多亞洲設計師去巴黎發展；冇佢樹立起旗幟，未必會有七、八年後，呢批設計師有信心咁快踩入去歐洲呢個版圖，所以佢係一個iconic人物。」

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