李心潔放下孖仔返台出席金馬獎 隔離期間感激母親成就追夢人生

金馬影后李心潔今年原定的工作計劃，被一場世紀疫情打亂安排無奈延期，相反地令她有更多時間陪伴經已4歲大的一對孖仔，閒時便跟他們自由自在地畫畫創作。日前她初嘗4年來首度跟孖仔分隔最耐日子的考驗，決定隻身飛往台灣出席一連串《金馬獎》活動，因為她首部監製電影《富都青年》入選今年金馬創投企劃之一。出發前，她於IG帖文「早上送兒子去上學，兩個寶貝哭到我心都碎了。從懷孕到他們四歲從來沒有經歷那麼長的分離，真的真的太不捨了！」

飛抵台灣便開始14日隔離生活，心潔今早寫了一篇有如散文的帖文，描述過去3天的隔離心情、生活，心潔指太久沒有真正一個人生活，隔離的頭兩天感覺有點茫然。到第3天，她一早起身自己打掃房間（隔離期間沒有打掃服務），吃過早餐後便閉上眼，靜坐沉思令身心放鬆，隨後便拿起畫布畫畫及跟隨音樂跳舞做運動，而網購日常用品便是她隔離期間跟外在世界唯一的聯繫。

平日愛寫作的心潔，也在IG帖文分享內心世界，「成為一輩子都渴望自由的水瓶座，是禍是福？小的時候有大自然的寬闊讓我揮灑自由，長大後可以離開家鄉到異地無拘無束闖蕩，可以一個人愛去哪就去哪旅行體驗生活，結婚前還可以跑去印度一個多月走一趟心靈之旅，有了孩子後依然擠出時間畫畫，寫東西，想事情，偶爾走進電影世界成為另一個靈魂，過另一種人生，孩子才4歲，就帶著他們一起回到自己最愛的大海…..然後還可以在疲累時來段閉關，暫不營業。」

今天所得到的一切美好，心潔衷心感激一生中最重要的人，她指媽媽於20歲結婚後便沒有機會再追尋夢想，但媽媽的遺憾造就了孩子的自由，「她總是全心全意的接受，鼓勵和支持孩子的夢想。她的愛把我寵成一個無人能管的孩子，也成為一個很小就清楚自己人生方向的小孩，那個方向不是用邏輯思考的腦子計算出來的，那是一個聆聽心的聲音而一步一步往前走的方向。媽媽給了我們一個聆聽自己的自由。她沒念甚麼書，但卻在育兒上實踐了最崇高的精神『聆聽孩子』，讓他成為他自己的樣子。」工作方面，她透露個人展覽因疫情將延到明年，多出的時間好讓自己將展覽再整理得更好。最後她寫上「小時候從來沒人管，不停的玩，自由的玩，快樂的玩，長大後也沒人管，在每一個成人的遊戲裏漸漸長成現在這個樣子。我可以這樣任性到很老很老嗎？2020.10.5」

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