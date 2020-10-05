大肚濱崎步豪宅開P賀42歲生日

日本平成天后濱崎步今年1月自爆去年11月秘密產子，雖然她一直未有透露BB生父的真正身份，但就有傳是比她年輕20年的御用舞蹈員荒木駿平。事隔未夠一年，本月2日42歲生日的步姐，於生日當晚再度向歌迷報喜，宣佈懷孕第二胎。

濱崎步今日凌晨在IG公開多張與好友在其豪宅慶祝生日的照片，正在開餐的步姐笑容滿面，枱上還放有她抱着BB和兩隻愛犬的生日蛋糕，她還大晒屋內的華麗佈置。步姐留言：「已經一起20年的大家族和我慶祝生日，只有與這些成員一起，那些名銜都能一一忘記，變回一個普通的濱崎步。因為經常與兒子兩個人端正的坐着，所以最近被人叫我們做『兩個小矮人』。」步姐之後轉換話題，提及再一次懷孕，又感謝給她意見的陌生人，並表示會選擇自己認為幸福的生活方式：「關於私生活，我從今以後都會用自己的方式過活。幸福的標準和形態都會由自己和家人決定，就算與很多其他人不一樣都不介意。幸福的形式每個人都不同，只要本人才會理解。」步姐最後又感謝支持她的粉絲，表示會繼續前進。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！