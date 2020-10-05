尹尚賢《回到18歲》成三失中年 現實生活寵妻無極限專注做湊仔公

由韓國42歲靚媽金荷娜孖47歲人夫尹尚賢及25歲嫩男李到晛主演的JTBC新劇《回到18歲》（前譯 ：18 Again）已於上月首播，香港劇迷可透過「黃Viu煲劇平台」煲劇。

觀眾焦點除了落在靚媽金荷娜復出拍劇外，亦分別落在兩位男主角尹尚賢和李到晛身上，兩人在劇中都是飾演「洪大英」一角，不過李到晛就飾演年輕版，而尹尚賢則飾演中年版兼落魄的洪大英，劇中不但被公司裁員、又遭被子女無視，最痛苦是妻子金荷娜此時更要求離婚，令他頓成三失中年。不過現實中的尹尚賢卻幸福爆燈，更屬三名小朋友的父親，一家五口生活得十分幸福。

尹尚賢於2015年與人氣電台DJ兼著名填詞人Maybee結婚，婚後短短四年愛妻已先後為他誕下兩女一子。近年兩夫婦合體出演綜藝節目，Maybee曾搞笑自爆：「我們結婚50個月中，有30個月都在懷孕。」尹尚賢公認是愛妻號，更被封為「寵妻魔人」，其妻因為湊小朋友而放棄了工作，身為老公的尹尚賢曾多次公開表示對老婆感到抱歉，更講到喊晒口，所以他為補償妻子，家中所有的操勞工作幾乎都由他包辦，包括陪小朋友玩、照顧愛犬、出街買餸、洗碗掃地等。

尹尚賢出名是廿四孝好爸爸和好老公，就連其圈中好友李聖經都曾大讚他愛錫老婆：「他只講小朋友和老婆的事情，幾乎80%的對話都是『我們老婆』，然後20%是『我要去照顧孩子了』，收工後亦會消失，馬上回家。」少女時代成員秀英亦表示：「本來我們劇組有個聊天群組，但他總是退出。」尹尚賢解釋因為要哄小朋友瞓覺，加上擔心訊息會吵到家人，所以索性退出群組。

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